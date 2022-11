LIVE – Italia-Sudafrica 13-18 | test match 2022 rugby maschile in DIRETTA

(Di sabato 19 novembre 2022) Laualedidiin programma sabato 19 novembre. Dopo la travolgente vittoria contro Samoa e lo storico successo contro l’Australia della scorsa settimana, gli uomini di Kieran Crowley scendono nuovamente in campo davanti al proprio pubblico per il terzodelle Autumn Nations Series. Si tratta del confronto numero sedici tra le due squadre, l’ottavo giocato ined il secondo a Genova. Gli azzurri che proveranno a conquistare un altro successo: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 14.00 di sabato 19 novembre allo stadio Ferraris di Genova. Sportface.it vi terrà ...

( TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - IL) Schillaci: "Spallanzani baluardo contro future pandemie" approfondimento Covid ine nel mondo: le notizie di oggi 19 novembre.'Questo convegno è ...E' datata 19 ottobre l'ultima sconfitta per 1 a 0 contro il Lecco mentre in settimana ha centrato il successo per 1 - 0 nella gara valida per gli ottavi di finale di Coppadi Serie C contro il ...3'- Altro cross, stavolta di Ferri, ma la Juve non corre pericoli neanche in questa occasione. 1'- Subito cross pericoloso di Ndercka, respinto dalla difesa della ...14:15 - Juve Next Gen ancora una volta rinforzata con l'innesto di Matias Soulè, esterno d'attacco argentino che ormai gravita in prima squadra agli ordini di ...