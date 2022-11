LIVE Italia-Sudafrica 13-11 rugby | Test Match in DIRETTA | secondo calcio vincente di Allan!

Leggi su oasport

(Di sabato 19 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA27? Altro gran placcaggio di Brex che si sta facendo sentire in fase difensiva. 26? A segno con il piede Kolbe: 13-11. 25? Ancora una grandein difesa: c’è comunque un vantaggio per il. Gli Spingboks vanno per i pali. 24? Esce bene dalla mischia Cannone e spazza via Allan: riparte da lontano il. 23? NON CONCRETIZZA LA MISCHIA IL!! TURNOVER!! CHE DIFESAAAA!!!! 22? Rimessa lateralena nei cinque metri. 21? ALLAN DENTRO I PALI! 13-8! 20? Tenuto di Kolbe: c’è infrazione e Allan può andare per i pali. 19? Spinge prima il: c’è illibero in favore dell’. 18? Mischia per ...