LIVE Italia-Norvegia curling | Europei 2022 in DIRETTA | inizia il cammino di Retornaz | Mosaner e degli azzurri

Leggi su oasport

(Di sabato 19 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAAmiche ed amici di OA Sport, buongiorno e benvenute/i alladella seconda giornatadi. Dopo il debutto della nazionale femminile di ieri, oggi toccherà agli uomini rompere il ghiaccio:e compagni sfideranno, in quel dell’ Östersund Arena di Östersund (Svezia) la, in quello che potrebbe già essere uno scontro diretto in ottica qualificazione alle semifinali. L’si presenta a questo appuntamento con ambizioni e con vari obiettivi da raggiungere,ndo con la qualificazione al Mondiale, per finire con la medaglia continentale. Questa rassegna mette a disposizione 8 pass al maschile ...