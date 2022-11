LIVE Italia-Norvegia 6-2 curling | Europei 2022 in DIRETTA | azzurri in vantaggio dopo il sesto end

Leggi su oasport

10:41 Il settimo end inizia con due guardie norvegesi e con una stone azzurra dentro la casa. 10:38 Scelta intelligente degli, che decidono di non siglare punti per restare di mano anche nel settimo end. 10:36 Retornaz boccia la guardia norvegese, l'va per il punto singolo in questo end. 10:34 Bocciata norvegese, tutto da rifare. 10:31 End che sta andando via molto velocemente. 10:28 Ottima bocciata azzurra, al momento ci sono due stone a punto per l'. 10:25 Il...