LIVE Italia-Norvegia 6-1 curling | Europei 2022 in DIRETTA | azzurri sugli scudi dopo quattro end!

Leggi su oasport

(Di sabato 19 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI-TURCHIA DIFEMMINILE DALLE 14.00 LADI-SVEZIA DIDALLE 19.00 10:09 Laboccia e piazza al momento un punto, ma ci sono tante stone azzurre intorno. 10:07 Il quinto end inizia con due stone azzurre a punto e con una guardia norvegese. 10:04 FIOCCANO GLI ERRORI! Lanon trova il colpo da magia e ci sono altri due punti per l’, ancora mano rubata! 10:02 RETORNAZ! L’azzurro piazza una stone perfettamente al centro della casa, adesso è tutti nelle mani dei norvegesi, situazione assai complessa per loro. 10:00 I norvegesi riescono a spazzare via una ...