LIVE – Italia-Norvegia 4-1 | girone Europei maschili curling 2022 in DIRETTA

(Di sabato 19 novembre 2022) Latestualedi, partita valevole per il round robin deglidi, in programma da venerdì 18 a sabato 26 novembre. Dopo l’esordio di ieri delle azzurre, tocca alla squadra maschile composta da Joel Retornaz, Amos Mosaner, Sebastiano Arman, Mattia Giovanella ed Alberto Pimpini iniziare l’avventura continentale. L’obiettivo degli azzurri è centrare subito un successo contro la formazione tedesca per iniziare con il piede giusto il torneo e poter coltivare il sogno di approdare tra le prime quattro d’Europa. Si preannuncia grande battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 9.00 di sabato 19 novembre alla Oestersund Arena, in Svezia. Sportface.it vi terrà compagnia con una ...

OA Sport

09:25 CHE COLPO! Bocciata azzurra perfetta e tutte le stone norvegesi vengono spazzate via, è come se si ricominciasse da zero! 09:24 I norvegesi piazzano l'ennesima guardia a protezione delle due ...Inl'edizione 2022 della Coppa del Mondo è targata Rai. Sarà il servizio pubblico a ... interviste, servizi e collegamenticon lo studio di Rai Sport allestito all'interno dell'... LIVE Italia-Turchia, Europei curling femminile in DIRETTA: azzurre per il riscatto "In Italia dal 27 dicembre 2020", ovvero il giorno di avvio delle vaccinazioni anti-Covid, "al 31 gennaio 2022, i dati consentono di stimare che la campagna vaccinale contro Covid-19 ha permesso di ...Cristiano Godano frontman della band che suonerà il 23 novembre all'Open Summit 2022 di Green&Blue. "Sono inorridito dall'indifferenza ...