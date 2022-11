LIVE Djokovic-Fritz | ATP Finals 2022 in DIRETTA | prima semifinale | il serbo continua la caccia al sesto titolo | l’americano per la prima finale ai Masters

(Di sabato 19 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alladi, incontro valevole per le semifinali della 53°edizione delle ATP. E’ sicuramente una sfida inattesa quella odierna: seera uno dei principali favoriti alla vigilia, quindi non è una sorpresa trovarlo a questo punto del torneo, la presenza diera di sicuro meno certa, considerando anche che in originenon doveva prendere parte alla competizione, entrando solamente per il forfait dell’acciaccato Alcaraz.ha conquistato per l’undicesima volta l’accesso alle semifinali deigrazie alle ottime prestazioni nel girone ...

...per vedere chi si classificherà al secondo posto nel girone alle spalle del serbo Novak. ... SEGUI LA DIRETTARISULTATI E CLASSIFICHE REGOLAMENTO PROGRAMMA E COPERTURA TV I DUE GIRONI ...Il primo ad affrontareè stato il greco (6 - 4 7 - 6), creandogli qualche problema ... il servizio per dispositivi mobili, e su NOW , la piattaformae on demand di Sky. Il pronostico Si ...ATP FINALS - Un set e mezzo con il servizio perfetto non basta a Tsitsipas, che dal primo break subito in poi si scioglie: Rublev passa 3-6 6-3 6-2 e va in semi ...Il live e la diretta testuale di Djokovic-Medvedev, incontro valido per la fase a gironi delle ATP Finals 2022 al Pala Alpitour di Torino.