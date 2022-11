LIVE – Djokovic-Fritz 7-6 4-5 | semifinale Atp Finals Torino 2022 | RISULTATO in DIRETTA

Leggi su sportface

(Di sabato 19 novembre 2022) Ile latestuale di, match valido per la primadelle ATP(cemento indoor). Il serbo ha dominato il Gruppo Rosso con tre vittorie in altrettante uscite. L’americano, invece, si è classificato per secondo nel Gruppo Verde alle spalle del norvegese Casper Ruud. Decisivo lo straordinario successo in tre set nello spareggio andato in scena contro il canadese Felix Auger-Aliassime. Il pronostico sembra scontato. Impossibile, infatti, non dare favorito l’ex numero uno del mondo. Quest’ultimo si trova avanti addirittura per 5-0 negli scontri diretti con lo statunitense. La posta in palio è altissima per entrambi ma soprattutto per. Vincendo, infatti, raggiungerebbe per ...