Corriere dello Sport

QATAR - La sconfitta di Wembley agli Europei evidentemente ancora brucia, così gli inglesi trovano il modo di "vendicarsi" comunque, via social, della successiva disfatta dell'di Mancini , incapace di qualificarsi per Qatar 2022 . Proprio alla vigilia del calcio d'inizio del Mondiale , infatti, i britannici provocano gli Azzurri , ironizzando sulla mancata ...A Napoli l'assemblea nazionale di Azione dice sì all'avvio di un percorso di federazione conViva con il 92,9 per cento di voti favorevoli, ed elegge presidenteMarca Carfagna. Intanto, ...... "L'Italia si prepara al Mondiale così": lo sfottò degli inglesi fa insorgere i social Alla vigilia del calcio d'inizio di Qatar 2022, presa in giro dei britannici, che dopo il ko di Wembley decidono di riscattarsi nei confronti degli Azzurri di Mancini ...Il Napoli e Luciano Spalletti sorridono per le parole spese nei confronti del calciatore azzurro: il CT non risparmia le lodi.