Libriamoci 2022 | il convitto ‘Giannone’ legge Papa Francesco e riflette sulla sostenibilità

Leggi su anteprima24

(Di sabato 19 novembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiTornata in presenza, per il nono anno consecutivo, l’iniziativa nazionale “” in tutte le scuole di ogni ordine e grado del Paese, dal 14 al 19 Novembre. IlNazionale “P. Giannone” di Benevento ha aderito all’iniziativa con una giornata dedicata alla lettura, attraverso brani liberamente ispirati all’Enciclica di“Laudato sì”, letti dall’insegnante teatrale della cooperativa sociale ‘Immaginaria’, il sannita Claudio D’Agostino. I giovani studenti delle classi quarte e quinte della Scuola Primaria e prime e seconde della Scuola Secondaria di Primo Grado dello storico istituto di Benevento, si sono ritrovati ieri mattina nella sala teatro dei “Giardini Angela Merici”, seduti a terra con cuscini, a condividere un momento di riflessione, interazione e ...