Lezione dai campioni del mondo | l' Italia incassa 9 mete dal Sudafrica

L'Italia torna con i piedi per terra: gli azzurri, nell'ultimo match del trittico novembrino, dopo i brillanti successi su Samoa e Australia, subiscono unadal Sudafrica campione del mondo, che - addirittura - li triplica nel punteggio. A Genova, di fronte a 26.457 spettatori, finisce 63 - 21 per gli Springboks, 9 mete a 2. Il risultato, pur ...Se c'è unache Richard Curtis ci ha insegnato è che ci vuole coraggio anche a calcarlo il ... non si sono mai sentiti degni dell'amore e rispetto che meritano dagli altri, a cominciare... Difendersi dalle truffe: a lezione dai carabinieri Dal 21 al 25 novembre presso Casa di Cura Piacenza riprenderanno a svolgersi i corsi di formazione tenuti dagli specialisti piacentini ...Un gruppo di alunni della scuola primaria di Grosotto, accompagnato dai propri insegnanti, nei giorni scorsi si è recato in visita alla Vis, l'azienda loverina specializzata nella produzione di confet ...