L’”Emporio dei bimbi” rischia la chiusura | Terni Col Cuore risponde presente

SaràCola finanziare, d'ora in avanti, l'"Emporio dei", struttura che fa capo alla "San Vincenzo De Paoli" e che segue oltre 500 bambini di famiglie in difficoltà economica, fornendo alimenti, materiale scolastico, pannolini per i più piccoli e quanto necessario per una vita dignitosa.L'"Emporio dei", la cui coordinatrice è Antonella Catanzani, che ha lanciato l'allarme (la preziosa attività sarebbe stata interrotta a gennaio) sarà quindi economicamente sostenuto, con 3.000 euro al mese, dall'associazione benefica voluta da Stefano Bandecchi e presieduta da Paolo Tagliavento.Col: dalla città, per la città!