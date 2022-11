Lecce | “A Room of my Own” | Ulivo d’oro al festival del cinema europeo Il film di Ioseb Bliadze ha vinto la ventitreesima edizione

(Di sabato 19 novembre 2022) Da profilo organizzazione: PREMI 23DELCONCORSO DI LUNGOMETRAGGI EUROPEI “” Per il Concorso di lungometraggi europei “”, la giuria, presieduta da Pascal Diot e composta da Klaus Eder, Andriy Khalpakhchi, Marie-Pierre Vallé ed Enrico Vannucci ha conferito i seguenti riconoscimenti:-Premio Cristina Soldano al Migliora “Aof my Own” di“per la capacità di interpretare con profondità l’approccio conservatore verso i giovani della società e per mostrare come malgrado tutto sia possibile diventare l’artefice del proprio destino”; Premio Speciale della Giuria a “How is Katia?” di Christina ...

