QUOTIDIANO NAZIONALE

Vertice di maggioranza sulla legge di Bilancio. Si punta a tagliare l'Iva sui beni primari. Spunta l'ipotesi di tassare le consegne a domicilio per finanziare il commercio di ...Per questo è necessario 'dareal ripristino delle filiere alimentari globali al fine di ... non continuare a essere una riserva strategica alla quale attingere per finanziere altre aeree... Le priorità del governo Cresce l’assegno familiare Pane e latte costeranno meno