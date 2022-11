Lazio | Milosevic | «Milinkovic | il Mondiale una vetrina»

(Di sabato 19 novembre 2022) Savo, ex giocatore del Parma, ha parlato così di Sergej-Savic ai microfoni di TMW Radio. Di seguito le sue dichiarazioni sul centrocampista della– «Lo conosco da quando aveva 17 anni e sì, merita un livello più alto. Laha chiesto tanto e posso capirlo, ma credo che il Qatar possa davvero essere unaper convincere le big a non indugiare più. Noi ci aspettiamo tanto da lui, è nel suo migliore momento e ha la giusta esperienza per trascinarci e per essere uno dei migliori giocatori del. È un elemento importantissimo, se lui va bene anche la squadra va bene. Tadic esono gli elementi chiave». LEGGI ALTRE NOTIZIE SUI BIANCOCELESTI SUNEWS24.COM L'articolo ...

Centrocampisti: 8 Nemanja Gudelj (Sevilla) Sergej Milinkovic-Savic (Lazio), 16 Sasa Lukic... mentre completano il podio Dejan Stankovic e Savo che hanno rispettivamente giocato 103 e 102... Tra le underdog di questo Mondiale non possiamo non citare la Serbia. Ci riprova 4 anni dopo in un girone simile a quello di Russia 2018, dove l'unico cambio è il Camerun al posto del...