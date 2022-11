Lazio | Milinkovic e la corte della Juve | ecco cosa accadrà dopo il Mondiale

ROMA - Sergej- Savic al Mondiale, la vetrina perfetta per consacrarsi tra i grandi. E il futuro con laresta da scrivere. Sotto contratto sino al 2024, Lotito proverà la carta del rinnovo. La Juve,...ROMA - Le vacanze d'inverno in casasono iniziate. Ieri ultimi allenamenti e festa per il compleanno di Luka Romero, poi tutti a ... Straordinari solo per Vecino e, impegnati al Mondiale ...LE PAROLE – «Tutti dicono Milinkovic va di qui, va di là, ma non è in vendita, si sa quanto vale per me e per la Lazio, e io sono fermo ai discorsi sul rinnovo. Leggi ...Tuttavia il pensiero va anche alla Serbia di Vlahovic e Milinkovic-Savic e – ahinoi – alla Macedonia ... conta anche la vittoria del Pallone d’oro nel 2018. Il serbo della Lazio invece ha vinto di ...