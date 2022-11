L' avvocato Grassani | Ronaldo? Possono cacciarlo e rischia di pagare caro

(Di sabato 19 novembre 2022) "ha messo cariche di dinamite nel Manchester. Se non gioca non è comunque autorizzato ad attaccare in modo così demolitorio la società per cui lavora" . L'Mattia, tra i ...

" Ronaldo ha messo cariche di dinamite nel Manchester. Se non gioca non è comunque autorizzato ad attaccare in modo così demolitorio la società per cui lavora" . L'Mattia, tra i massimi esperti di diritto sportivo in Italia, analizza le prospettive del caso CR7 (in ambito giuslavoristico e non solo) direttamente da Doha, dove ha aperto un ...Commenta per primo Mattiadice la sua sul caso Cristiano Ronaldo . L', esperto di diritto sportivo, ha dichiarato al Corriere dello Sport da Doha in Qatar: 'CR7 ha messo cariche di dinamite nel club inglese. ...Continua a far parlare l'intervista rilasciata da Cristiano Ronaldo: l'asso portoghese rischia grosso, ecco cosa può chiedere lo United ...L'avvocato Grassani ha espresso il proprio pensiero sulle conseguenze che Cristiano Ronaldo potrebbe subire dal Manchester United ...