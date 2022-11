Lavoro tattico

Leggi su seriea24

(Di sabato 19 novembre 2022) Pomeriggio in campo per il Cagliari, impegnato al Centro sportivo di Assemini in una nuova seduta di allenamento. La squadra ha svolto prima delle esercitazioni dedicate a velocità e rapidità, a seguire sviluppi di gioco. In chiusura una partita giocata su campo ridotto a ranghi misti. Lavori personalizzati per Filippo Falco e Leonardo Pavoletti. Domani, venerdì 18, è in programma una doppia seduta. Sabato (ore 15) Asseminello ospiterà una partita di allenamento con la Primavera: i posti sono riservati agli abbonati, la disponibilità è limitata. Qui per maggiori informazioni.