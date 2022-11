L’attaccante del Chelsea spera che una Coppa del Mondo forte possa aumentare l’interesse dei club di Serie A a gennaio

(Di sabato 19 novembre 2022) Riportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua inglese l’articolo apparso poco fa da un sito inglese. Se volete cimentarvi con la lettura in lingua originale trovate il link alla fine dell’articolo. Hakim Ziyechche una buona prestazione ai Mondiali di quest’anno incoraggerà un’offerta di trasferimento dall’AC Milan. Ilè entrato a far parte delnel 2020, ma un cattivo stato di forma lo ha visto abbandonare la formazione titolare. E ora Ziyech si strugge per un allontanamento daldi sfruttare ladelcome un’opportunità per esibirsi sotto i riflettori globali Secondo Calciomercatoil Milan è la sua meta preferita. Secondo quanto riferito, la squadra diA era ...

Milan News

... il centrocampista classe 1999Sassuolo, già nel giro della ... Così'estate scorsa venne superata la concorrenza sull'...Prima'Italia e poi la Juventus. Federico Chiesa, dopo dieci mesi ai box a causagrave infortunio ai legamentiginocchio, non sembra avere troppa voglia di fermarsi di nuovo.bianconero punta a tornare al top per la ripresa di gennaio e non vuole perdere tempo. Proprio per questo sta ... L'ex attaccante del Portogallo Sà Pinto dice la sua su Leao al Milan e in nazionale