Lady Diana | “Volevano farla passare per pazza” | il piano dello staff di Re Carlo | addetto stampa vuota il sacco

Con l'uscita della quinta stagione di The Crown, il tema che riguardae il suo sfortunato matrimonio con ReIII d'Inghilterra si è fatto attuale come non mai. Patrick Jephson, exdella principessa triste, nel podcast The Scandal Mongers ha fatto delle rivelazioni sconvolgenti., "per...

Con l'uscita della quinta stagione di The Crown, il tema che riguardae il suo sfortunato matrimonio con Re Carlo III d'Inghilterra si è fatto attuale come non mai. Patrick Jephson , ex addetto stampa della principessa triste, nel podcast The Scandal Mongers ...Inoltre, potrebbe essere per il primogenito diun tributo al Blues & Royals , reggimento militare della British Army del quale anche William ha fatto parte in passato. Sfoggiata ogni anno ... "D.Time. Il tempo di Lady D." Lady Diana, “Volevano farla passare per pazza”: il piano dello staff di Re Carlo, ex addetto stampa vuota il sacco e svela retroscena shock.La quinta stagione dell'acclamata serie televisiva originale Netflix, The Crown, si concentra prevalentemente sul ruolo della Principessa Diana durante e dopo il suo divorzio con l'allora Principe di ...