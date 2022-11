Lady Diana | il piano dello staff di Carlo per farla passare per pazza | parla l’ex addetto stampa della principessa

(Di sabato 19 novembre 2022) Che la vita dialla corteRegina Elisabetta non sia stata facile è una cosa nota da decenni, ma adesso, Patrick Jephson (exdi) ha fatto delle rivelazioni sconcertanti durante il podcast The Scandal Mongers. Secondo l’uomo, lodi Reavrebbe cercato di farper. Diciamolo chiaro, i membri di quello… Outra escolha feita para favorecer a princesa foi retrata-la contando pra Rainha sobre a entrevista. Isso nunca aconteceu, na verdade, quem foi contar a rainha foi Patrick Jephson, o secretário particular de, e não a própria princesa. pic.twitter.com/rHlkabFiR3 — ...

Rai Cultura

... indossato danel Royal Tour in Australia quando era Principessa di Galles . La purezza del ...giallo costellata di pietre multicolore e Miluna lo propone squadrato come quello di Meghan eD .Non è un mistero, d'altronde, che nessun membro della Famiglia Reale inglese ha gradito la serie, tantomeno l'ultima stagione, nella quale si narra la morte di. Per lo stesso motivo Harry ... "D.Time. Il tempo di Lady D." Sui media internazionali si è parlato degli aneddoti più celebri, dal “Tampongate”, all’impatto politico e mediatico del “Revenge Dress” indossato da Lady Diana, fino all’intervista di quest’ultima ...Nel nuovo podcast The Scandal Mongers l'ex addetto stampa di lady D, Patrick Jephson, rivela che il personale dell'allora principe del Galles «rese la vita di Diana un inferno» con «campagne diffamato ...