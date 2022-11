La Juventus fa il pieno di ascolti | nessuna come lei | è record

Leggi su juvedipendenza

(Di sabato 19 novembre 2022) Laè la squadra più amata dagli italiani e anche i dati televisivi confermano ampiamente questo traguardo della Vecchia Signora. La stagione dellasembra finalmente essersi su una buona strada, con le sei vittorie consecutive che purtroppo però sono arrivate con la sosta per il Mondiale, nonostante questo i bianconeri hanno dimostrato assolutamente di poter essere in palla e soprattutto di essere davvero molto amati dalla propria gente. LaPresseÈ giunto finalmente il tempo per ladi rialzare la testa dopo una serie di stagioni negative, con l’annata 2022-23 che comunque non era iniziata nel migliore dei modi. I bianconeri infatti sono incappati in una serie di pareggi e sconfitte che hanno limitato la classifica, con il crollo assoluto che è arrivato con l’eliminazione dalla fase a gironi della Champions ...