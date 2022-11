La gestione dell’azienda si basa sulle promesse Vengono sempre rispettate?

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 19 novembre 2022) “Mi presenti quel report per dopodomani? Certo!” oppure “Se raggiungi quel livello di fatturato, ti do un premio o ti aumento lo stipendio”. Sonoche chiunque vive le dinamiche di una azienda ha sentito migliaia di volte. E’ normalissimo perché ogni azienda è fondamentalmente una rete dinamica diche rendono possibile la coordinazione dell’attività d’impresa e mantengono vivo l’entusiasmo di dipendenti, clienti, fornitori e altri stakeholders. Gli imprenditori devono quindi gestire con grande cura la propria rete diincoraggiando il dialogo e l’interazione per assicurarsi, però, che poi gli impegni presi vengano rispettati. In altri termini devono saper praticare la cosiddetta “ta”. Se lo fanno possono potenziare ...