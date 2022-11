Globalist.it

L' invasione russa dell'Ucraina ha cambiato tante cose. La domanda dellaper l'adesione alla Nato è stata 'un passo naturale' da compiereche la Russia ha invaso l' Ucraina . Lo ha detto oggi il ministro degli Esteri finlandese Pekka Haavisto a una ...... dal 2020, la città ha fornito sostegno finanziario a 135 madri durante ela gravidanza, ... Come nota sempre Axios , un programma simile, introdotto ine terminato a dicembre 2018, è ... La Finlandia: “Dopo l’invasione russa dell’Ucraina è naturale aderire alla Nato” (ANSA) - LEVI (FINLANDIA), 19 NOV - La tedesca Lena Duerr in 54.48 è al comando dopo la prima manche dello slalom speciale di cdm di Levi, prima gara della stagione. Alle sue spalle la svedese Anna ...La Finlandia blinda parte delle sue frontiere con la Russia. Da marzo la costruzione di una barriera sorvegliata su 200 chilometri di confine. "Misura indispensabile per arginare l'afflusso di migrant ...