“La Favorite” trionfa al femminile | omaggio alla bellezza senza tempo

(Di sabato 19 novembre 2022) Bergamo. Ore 20.00 di venerdì 18 novembre. È il momento del debutto di “La”, primo titolo in programma al Donizetti Opera. Il teatro Donizetti di Bergamo, illuminato a festa, per questa notte è il cuore pulsante della città, più bello che mai. Poi, in una serata che sembra già perfetta accade l’inaspettato. Siamo al secondo atto dell’opera. Dopo aver provato le più forti emozioni, tra amori ai limiti dell’impossibile, addii struggenti e passioni proibite, arriva la magia. C’è un cambio di scena sul palco. La musica accompagna l’entrata di un corpo di ballo unico: sono 27 donne sulla settantina (leggi qui). A breve a palazzo ci sarà un gran ballo e loro devono prepararsi. Una veste candida, un tutù colorato e un fiore sulla testa. Inizia il ballo. Sono meravigliose, divertenti, eleganti. Non c’è dubbio che siano loro le stelle della serata. Scelte tra i centri ...