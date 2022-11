La distanza di destra e sinistra dalla rivoluzione iraniana è un presagio di sventura per l’Italia

Leggi su linkiesta

(Di sabato 19 novembre 2022) In un articolo su Il Foglio Giuliano Ferrara qualche giorno fa si interrogava su questo «clamoroso mistero» («come sono clamorosi i misteri percepibili da tutti nella loro pregnanza e nella loro evanescenza»): ciò che sta succedendo in Iran, cioè il destino di unache potrà riuscire o fallire, ma ha una portata e un obiettivo epocale, la fine della Repubblica Islamica, «ci scorre di lato, parallelo, come una notizia che non incontra davvero la nostra esperienza e visione delle cose». Ma è davvero «misteriosa» la ragione per cui questaci lascia così sbigottiti ma insensibili, impressionati ma non coinvolti dallo spettacolo di coraggio e di ambizione,lotta per la libertà dei corpi e degli spiriti dilagata nelle strade di un paese, in cui non ci si fa scrupolo di decimare i manifestanti, che però bastonate ...