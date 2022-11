La dedizione di Roth per il suo lavoro e quella del suo biografo per lui

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 19 novembre 2022) Ogni tanto facevamo una pausa per andare in bagno e sentivamo, attutito attraverso la porta, l’uno il fiotto dell’altro. Un bellissimo pomeriggio assolato sedevo sul divano del suo studio, ascoltando il nostro più grande romanziere vivente che si svuotava la vescica, e pensai che nessunletterario americano avrebbe potuto chiedere di meglio.Blake Bailey, “Philip, la biografia” (Einaudi, 1.040 pp.) Questo è soltanto un consiglio, non una recensione. È una breve indicazione, una proposta, è l’invito a godersi il magnifico esaltante lusso della biografia di Philip. Mille pagine, quindi potreste programmarlo per qualche ponte, vacanza, reclusione da Covid, oppure fare come me e leggerlo quando assolutamente non ne avreste il tempo, dopo aver deciso che è impossibile resistere e che questa vita di uomo e di scrittore, ...