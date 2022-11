La Ble Juvecaserta ospita il Teramo | Dell’Imperio | “Match di grande importanza”

(Di sabato 19 novembre 2022) Tempo di lettura: 3 minutiChiuso con tre successi il trittico di derby campano, la Bletorna domani al palasport di viale Medaglie d’oro per affrontare alle 18.00 il quintetto dellaa spicchi 2K20 nel confronto valido per l’ottava giornata di andata del campionato di serie B. I teramani recentemente hanno allungato il roster con Giorgio Galipò, playmaker esperto della categoria ed ex della partita per aver militato nelladi qualche anno fa. Attualmente condividono la nona posizione in classifica con un bilancio di quattro sconfitte e tre vittorie, di cui l’ultima a spese della quotata Arechi Salerno. “Quello di domenica – sottolinea Ciro, assistente di coach Sergio Luise – è senza dubbio un altrodie ...

Caserta . Lapiazza la quarta vittoria consecutiva, vince sul parquet della Virtus Bava Pozzuoli , che resta fanalino di coda senza vittorie nel girone D di Serie B : finale di 70 - 77 al ...22:57:33 CASERTA. Un fallo di Scali su un tiro di Sperduto dalla distanza a poco meno di 6" dal termine ed i due liberi su tre trasformati dalla guardia casertana danno alla" priva del l ' in f o r t u n a to Mei in panchina ma solo per onor di firma - una vittoria meritata quanto sofferta su una Geko Consulting S. Antimo che ha condotto per gran parte ...Due punti in classifica conquistati contro una delle big del girone D della Serie B come la Lars Virtus Arechi Salerno dell’ex biancorosso Riccardo Bottioni e ...TERAMO – Una splendida vittoria 76-67 contraddistingue la domenica biancorossa che ci siamo appena lasciati alle spalle. Un successo meritato e fortemente voluto, arrivato dopo un ...