Killer di Roma | è Giandavide De Pau l’uomo fermato per i delitti di Prati È legato al clan Senese | «Ricordo la casa delle cinesi poi blackout»

(Di sabato 19 novembre 2022) De Pau era il guardaspalle del boss. Finito in diverse inchieste, fu filmato a un summit tra il capofamigliae il «nero» Carminati

... lesioni, ricettazione, violazione di domicilio e due ricoveri psichiatrici, l'uomo sospettato di essere ildelle tre donne accoltellate giovedì nel quartiere di Prati a. Giandavide De ...In base a quanto si apprende, nel suo passato anche indagini legate alla criminalità organizzata ae in particolare sul clan di stampo camorristico dei Senese. Ilha ucciso Martha Castano,.../10 Ansa Sono subito partite le indagini. Sul posto è arrivata la polizia scientifica per i rilievi, mentre gli agenti della squadra mobile hanno… Leggi ...Triplice femmicinicidio a Roma Prati. C’è un nome. Giandavide De Pau. Cinquantunenne italiano, è stato prelevato, stamattina all’alba, dal suo appartamento nella periferia di Primavalle e trasportato ...