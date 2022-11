Killer di Prati | ecco cosa sappiamo del sospettato fermato Il questore | situazione sotto controllo

... interrogatorio in corso Un italiano di 45 - 50 anni, con precedenti penali, è stato fermato alle 5.15 dalla Polizia, sospettato per gli omicidi di tre donne a Roma nel quartiere. Ora è ...Il serialdelle escort diha un volto. È impresso nei frame delle telecamere installate nelle case di appuntamenti delle tre vittime. Le sue parole, il nome probabilmente falso con cui ha prenotato ...Un uomo di 50 anni con precedenti è finito sotto interrogatorio perché sospettato di aver ucciso le tre prostitute trovate morte nel quartiere Prati a Roma ...C’è un sospetto in Questura a Roma che viene sentito in questi minuti, in relazione agli omicidi delle tre donne avvenuti nel quartiere Prati giovedì scorso. Potrebbe essere lui il killer delle tre ...