Killer delle prostitute Prati | il criminologo Lavorino | «Si tratta di un soggetto disancorato dalla realtà»

Leggi su tvzap

(Di sabato 19 novembre 2022) SOCIAL. Si ipotizza suldi. Ancora, gli inquirenti, non hanno comunicato alcuna pista ma ilCarmeloprova a dare una spiegazione. «Ilha ucciso per la perdita del controllo e in preda all’esecuzione di un personalissimo progetto omicidiario, come se obbedisse ad una sola logica: questi delitti hanno quindi un’unica causa concatenante».: la vicenda Nella mattinata del 17 novembre 2022 nel quartiere di Roma, sono stati rivenuti tre cadaveri. Erano quelli di tre donne, trovati a pochi metri di distanza l’una degli altri. Le vittime sono due donne asiatiche sulla quarantina, con ogni probabilità cittadine cinesi, ...