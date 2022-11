Killer delle prostitute a Roma | fermato Giandavide Pau | ex autista del boss Michele Senese Indossava ancora i vestiti insanguinati Il questore | “La città ora può stare tranquilla”

...che per i 'dettagli inerenti lo statoindagini dobbiamo confrontarci con il Procuratore Lo Voi con il quale siamo costantemente in contatto per doveroso rispetto verso chi ha la direzione...... il quotidiano e gli allegati in digitale Sei già abbonato ACCEDI Abbonati per leggere anche Leggi anche Il volto del serialdi Prati nei video. Unaescort ha lottato per salvare la ...C'è un sospettato per i tre omicidi avvenuti giovedì nel quartiere di Prati a Roma. Le vittime erano tre prostitute, due cinesi e una colombiana, uccise nelle loro abitazioni, ...Ha un nome l’uomo rintracciato e fermato questa mattina dalla Polizia di Stato in un bed & breakfast, perché sospettato del triplice femminicidio delle prostitute nel centrale quartiere Prati della Ca ...