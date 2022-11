Kiev | colloqui con Mosca solo quando ritirerà le truppe

Agenzia ANSA

"Mosca non ha contattato ufficialmente Kiev per i negoziati di pace, ma la Russia dovrebbe in ogni caso ritirare completamente le sue forze perché i colloqui abbiano luogo", ha affermato il capo dello staff presidenziale ucraino Andriy Yermak. L'Ucraina pone le condizioni per avviare le trattative con Mosca. Finora il Cremlino non ha contattato ufficialmente Kiev per i negoziati di pace.