Juventus | Agnelli studia il super colpo | trattativa da 100 milioni

Calciomercato, doppio intreccio a destra per la: Malo Gusto - Karsdorp e l'asse dalla ... in via potenziale, anche la società di. Undici presenze complessive senza gol e assist per ...©LaPresseTanti, in realtà, appaiono inaccessibili come Lionel Messi o Karim Benzema ma ci ... Calciomercato, concorrenza per il colpo a zero Gundogan ©LaPresseGündogan, nell'ultimo ...La Vecchia Signora si prepara per un'importante opera di rafforzamento fra gennaio e giugno: i nomi nel mirino ...Su Gazzetta: La Juve spinge a destra. Avanti per un vice Cuadrado: tra Karsdorp e Odriozola, resiste l’ipotesi di anticipare il rientro di Cambiaso. Blitz in Spagna ...