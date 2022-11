(Di sabato 19 novembre 2022) Life&People.it Glisono uncostantemente sottoe i numeri emersi da alcuni studi pubblicati di recente dipingono un quadro particolarmente preoccupante: il 34% degli intervistati ha dichiarato di sentirsi molto spessoato, con il 9% del campione (un numero molto alto) che ha sottolineato come questo tipo di situazione venga vissuta quotidianamente. Quali possono essere, a questo punto, i motivi per cui i nostri connazionali sono ai primi posti in Europa per quanto riguarda i livelli di? Le cause del fenomeno In base alle ultime ricerche effettuate su un campione scelto della popolazione italiana emergono diversi tipi di fattori scatenanti per quanto riguarda lopercepito. In questo periodo storico a generare le maggiori preoccupazioni ...

Life and People

... ha evidenziato che il 43% è convinto che a scatenare i tumori sia lo, il 42% gli additivi ... come emerge dal Rapporto Censis sulla situazione sociale del Paese, per il 5,9% degli(...'Si tratta di una ragazzina coraggiosa - commenta Folino - non solo perché ha subito denunciato, ma anche perché non ha mai smesso di andare a scuola , pur vivendo il forteche questa violenza ... Italiani e stress: un popolo esaurito soprattutto sul posto di lavoro Qualcuna riguarda anche illustri club non italiani: il Mondiale, infatti ... quanto potrebbero impatteranno stress e infortuni in Qatar alla ripresa del campionato I numeri sono importanti. Sono 66 i ...In Italia, l’evento è sostenuto con forza da SIN e Vivere ... sulle strategie per la promozione del suo sviluppo neuropsichico, per la riduzione dello stress conseguente alla nascita pretermine, e per ...