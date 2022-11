Italia U19 show | 7 - 2 all' Ungheria Anche Missori della Roma in gol

TIRRENIA (Pisa) - Dopo il 3 - 0 inflitto ai pari età dell'Ungheria pochi giorni fa a Coverciano, con lo juventino Hasa - autore di due reti - in grande spolvero, l'travolge ancora la selezione giovanile magiara - nella sfida disputata stavolta a Tirrenia, frazione di Pisa - c on un roboante 7 - 2: grande protagonista un altro bianconero, quel Tommaso ...PISA - Lo stage dell'Under 19 si chiude nel migliore dei modi, con la vittoria larghissima per 7 - 2 contro l'Ungheria . Il ct Alberto Bollini può essere soddisfatto: "Chiudiamo un ottimo stage dal punto di vista ...Il terzino giallorosso entra con una rete nella larghissima vittoria degli azzurri in amichevole: Il ct Bollini: "Chiuso un ottimo stage" ...Dopo il 3-0 di pochi giorni fa, gli azzurrini travolgono ancora i pari età magiari: a segno anche Vignato, Raimondo, D'Andrea e Missori, più un'autorete ...