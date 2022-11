Italia | Pessina | «Il gol all’Austria? Un emozione grandissima»

(Di sabato 19 novembre 2022) Le parole diprima della sfida contro l’Austria, ricordando il gol ai quarti di finale dell’Europeo vinto dall’La sfida con l’Austria per Matteonon può essere una come le altre. Del gol realizzato ai quarti dell’Europeo e di molto altro il capitano del Monza ne ha parlato sui canali ufficiali degli azzurri. Di seguito le sue parole. QUARTO DI FINALE DELL’EUROPEO – «Fu una sfida molto importante per me e per la squadra. Domani sarà completamente diversa: è un’amichevole, ma anche un bel test per conoscerci meglio e per avere più conoscenze per competizioni più importanti in futuro». GOL A WEMBLEY – «Sì, quella settimana cambiò la mia vita in azzurro, considerando anche il gol con il Galles. Fu un’, anche se in quel periodo pensavamo solo a vincere una ...

Matteo, centrocampista della Nazionale , ha parlato ai canali ufficiali della FIGC in vista della partita contro l'Austria in amichevole: 'Europei Fu una sfida molto importante per me e per la squadra. Domani sarà completamente diversa: è un'amichevole, ma anche un bel test per conoscerci meglio e per avere più conoscenze per competizioni più importanti in futuro'. "Il Mondiale senza l'Italia? Pensavo di viverla peggio ma ci siamo resi conto di aver smaltito l'eliminazione già da parecchio tempo " le parole del centrocampista azzurro e del Monza Matteo Pessina. Il calciatore del Monza Matteo Pessina ha parlato in conferenza stampa alla vigilia dell'amichevole Austria-Italia. "Primo monzese in azzurro È motivo di orgoglio per me e la città. Il dottor Galliani...