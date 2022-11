Italia | Mancini ripensa al Mondiale | “Soffriremo fino a dicembre” | poi l’indizio sul centravanti del futuro

(Di sabato 19 novembre 2022) Il CT della Nazionalena, Roberto, è intervenuto in conferenza stampa da Vienna, dove domani è in programma il match amichevole con l’Austria, ultimo impegno del 2022. Ecco quanto evidenziato: Austria, la conferenza stampa del CT“La partita è un buon test, soprattutto per i ragazzi più giovani. Vediamo se le cose fatte a Tirana possono migliorare, questo sarà un test più difficile e ci farà capire se può essere riproposto quanto fatto vedere con l’Albania. Quella con l’Austria è stata una delle gare più difficili all’Europeo. Rivincita? I giocatori subito dopo l’eliminazione dall’hanno dimostrato. È vero che abbiamo perso con l’Argentina, ma poi s’è vista la voglia di riprendere subito, soprattutto nei ragazzi. L’abbiamo dimostrato in Nations League, ...

Contro l'Austria, così, sarà il test più probante per il nuovo 3 - 4 - 3 con cuivuole ripartire a marzo per cominciare il cammino di qualificazione all' Europeo del 2024 in Germania . E ...L'disi appresta ad affrontare la seconda e ultima amichevole del 2022 contro l' Austria . Il match si disputerà domani alle 20.45 all' Ernst - Happel - Stadion di Vienna , in cui ci sarà ...Di fronte un'Austria che al pari dell'Italia non prenderà parte al Mondiale ... si è trovata a suo agio anche nel passaggio dal 3-5-2 al 3-4-3, un modulo che Mancini potrebbe riproporre anche con ...In estate, il Ct Roberto Mancini ha invogliato i giovani ad accettare importanti sfide, grandi squadre, riferendosi anche a Giacomo Raspadori. Il 22enne ha prediletto la destinazione partenopea, dove ...