Italia-Germania U21 | Samardzic incanta con il mancino | splendida punizione e gol del 2-0 VIDEO

(Di sabato 19 novembre 2022) Gol fantastico di Lazar, che sigla il 2-0 nell’amichevole Under 21 tra. Il talento dell’Udinese, nel mirino del Napoli,con il suo sinistro e segna il raddoppio su calcio di. Palla che scavalca la barriera e finisce in porta senza alcuna possibilità di intervento per Carnesecchi. In alto ildel gol. SportFace.

La prossima volta bisognerà essere più precisi" Mg Monchengladbach () 14/06/2022 - Uefa Nations League // foto Matteo Gribaudi/Image Sport nella foto: Roberto Mancini Il ...... che ricostruisce quanto inquinano i voli privati in, aveva riportato che la famiglia "... Ad esempio, un cartellone pubblicitario indiceva: "In Lufthansa ti distraiamo con le immagini ...Gol fantastico di Lazar Samardzic, che sigla il 2-0 nell'amichevole Under 21 tra Italia e Germania. Il video della rete.Nicolò Rovella, centrocampista del Monza e dell’Italia Under 21, ha parlato al sito ufficiale ... Resta una partita da cercare di vincere, contro la Germania, per concludere in bellezza. L’obiettivo ...