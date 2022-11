Isola dei Famosi | anticipazioni | Ilary Blasi punta alla mamma di Belen Rodriguez? Il gossip

La nuova edizione de L'Famosi si prepara a debuttare su Canale 5 nel 2023 e Ilary Blasi , dopo un iniziale tentennamento, ha deciso di tornare al timone del reality show ambientato in Honduras. Sembra che la ...VENEZIA - Il silenzio, il suono dell'acqua, la sinfoniacanti della natura… Sembrerebbero le qualità di un andar per mare a bordo di una barca a ... l'incantevoledi Murano ha fatto da ...Sembra che Ilary Blasi abbia messo gli occhi su Veronica Cozzani, la mamma di Belen Rodriguez, per la nuova edizione de L’Isola dei Famosi.(AGR) “Noi siamo nati qui. …..Questo recita la targa posta all'ingresso della sede dell'Agro Isola Sacra. Quella che per molti è solo una semplice associazione locale, una delle tante, in realtà è mol ...