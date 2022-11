iPantellas | Jacopo Malnati pestato e rapinato a Varese Lo youtuber | «Mi hanno puntato la pistola alla tempia»

Leggi su open.online

(Di sabato 19 novembre 2022) Sta bene, «anche se non sembra» scrive su Instagram il membro del duo comico «», che giovedì sera è stato aggredito aappena entrato in auto. Prima la minaccia e poi lapuntata «» per tentare la rapina, ha raccontato su Instagram il 32enne diventato famoso su YouTube. I due malintenzionati non sono riusciti a portare a termine il colpo, proprio per la reazione di. Intorno alle 22.30, il ragazzo stava rincasando da una cena con parenti nella periferia Nord di, quando è stato aggredito. «Ho subito una rapina e un tentato omicidio da due ragazzi mentre ero appena salito in macchina – ha raccontato nelle sue storie Instagram – Mi...