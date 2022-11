Inter | con il Bayer Leverkusen si lavora allo scambio Gosens - Bakker

Tuttosport

Robin Gosens attraverso i social ha dato appuntamento all'alla ripresa degli allenamenti. "Ci vediamo presto" ha scritto il tedesco, in vacanza perché non convocatola sua nazionale al Mondiale in Qatar. In realtà il futuro dell'ex Atalanta è ......e Milan si ritroveranno il 2 dicembre: i nerazzurri voleranno a Malta mentre i rossoneri saranno a Dubai. Nel frattempo, dove sono i giocatori fuori dal Mondiale e non impegnatile ... Inter con la difesa da rifare: nel mirino un obiettivo della Juventus L'olandese è l'alternativa allo spagnolo Vazquez del Valencia per il posto di vice Dimarco sull'out di sinistra. L'ex Atalanta corteggiato anche da Eintracht e Wolfsburg ...Alessandro Fagioli, fratello del centrocampista della Juventus Nicolò, ha parlato a Tuttosport del momento del giocatore raccontando anche alcuni retroscena di mercato: ...