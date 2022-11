Inizia il Mondiale e non sappiamo per chi tifare

(Di sabato 19 novembre 2022) “Dialoghi mondiali” accompagnerà ogni giorno di Qatar 2022. Un dialogo quotidiano tra il calcio e il faceto tra Fulvio Paglialunga e Giuseppe Pastore sui temi di giornata, o forse no, dei primi Mondiali invernali della storia. Fulvio - Potrei cominciare dicendo che è uno spreco unsenza Italia. Però sfuggo subito: ho visto i convocati di quasi tutte le squadre e forse è un bene che non ci sia la nostra Nazionale. Possiamo gustarcelo senza l'ossessione del risultato, che molto probabilmente sarebbe stata una brutta figura. Giuseppe - Anche se capisco il dispiacere e il senso di mancanza, specialmente nei giovanissimi, personalmente conservo un ottimo ricordo di Russia 2018: un equilibrio sempre maggiore, nessuna partita decisa in partenza, una finale spettacolare e tanto thriller nei turni precedenti. Penso che, nonostante la sua natura equivoca di ...

... Il 1943 segna la svolta della Seconda guerra. La notte tra il 9 e il 10 luglio non fu solo il momento dello sbarco degli Alleati in Sicilia ma anche il giorno in cuila "Reconquista" ...Ma nel percorso chedal centro storico di Ossana (la partenza è identificata da una stella ...del Castel San Michele e composto in occasione del Centenario del primo conflitto; il ...La Nazionale italiana starà come tutti noi sul divano a guardare la Coppa del mondo in Qatar. Ecco il primo appuntamento con i Dialoghi mondiali di Fulvo Paglialunga e Giuseppe Pastore ...La Costa Rica è inserita nel gruppo E a Qatar 2022 con Germania, Giappone e Spagna: sesta presenza alla Coppa del Mondo ...