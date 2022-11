Infortunio Pogba | obiettivo Cremonese per il francese

(Di sabato 19 novembre 2022) Paulvuole rientrare in campo a gennaio e aiutare la Juventus dopo i primi mesi da infortunato, l’è quello di essere in campo per laPaulvuole rientrare in campo a gennaio e aiutare la Juventus dopo i primi mesi da infortunato, l’è quello di essere in campo per la. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, illavorerà anche a Miami per tornare in forma e recuperare al meglio la condizione in vista del 4 gennaio. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Paulvuole rientrare in campo a gennaio e aiutare la Juventus dopo i primi mesi da infortunato, l'obiettivo è quello di essere in campo per la Cremonese Paulvuole rientrare in campo a gennaio e aiutare la Juventus dopo i primi mesi da infortunato, l'obiettivo è quello di essere in campo per la ......hanno solo una manciata di giocatori ai Mondiali e addirittura uno è già rientrato per(...conferma di Miretti e Fagioli come giocatori all'altezza di grandi partite e il ritorno diche ...Paul Pogba si dirige verso Miami dove svolgerà un lavoro personalizzato per recuperare la condizione e tornare a disposizione della Juventus ...La Juventus punta a riabbracciare al più presto Paul Pogba, centrocampista francese classe 1993 che, dal suo ritorno in bianconero, non ha ancora giocato una gara ufficiale: come riportato ...