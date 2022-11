Infortunio Nkunku | il motivo dell’esclusione dal Mondiale | le sue condizioni

(Di sabato 19 novembre 2022) L’attaccante del Lipsia,, ha dovuto dire addio ai Mondiali in Qatar per unsubito nel corso dell’allenamento con la Francia nei giorni scorsi L’attaccante del Lipsia,, ha dovuto dire addio ai Mondiali in Qatar per unsubito nel corso dell’allenamento con la Francia nei giorni scorsi. La diagnosi dell’del francese ha fatto emergere una lesione del legamento laterale del ginocchio sinistro. Con il club tedescovaluterà come muoversi. L'articolo proviene da Calcio News 24.

