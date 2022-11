Infortunio Nico Gonzalez | il comunicato della Fiorentina sulle sue condizioni

... che ha dovuto rinunciare al Mondiale in Qatar con l'Argentina per un, e che per questo motivo oggi ha fatto ritorno a Firenze. 'Penso di sì. Guardate come sto adesso ' ha risposto...Commenta per primo Il giorno dopo l'che l'ha escluso dal Mondiale, l'attaccante dell'Argentina e della FiorentinaGonzalez ha scritto un lungo post suoi suoi profili social : 'Ieri è stata una giornata molto triste e ...La Fiorentina ha reso noto attraverso un comunicato ufficiale le condizioni dell’esterno argentino Nico Gonzalez La Fiorentina ha reso noto attraverso un comunicato ufficiale le condizioni dell’estern ...Nico Gonzalez è tornato a Firenze dopo il nuovo infortunio patito ieri con l'Argentina in Qatar. Come mostrano le immagini in anteprima del TgR Rai Toscana, l'attaccante della Fiorentina è passato ...