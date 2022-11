Incarichi | buonuscite uffici e staff | il caso dei non rieletti Crimi e Taverna

Leggi su iltempo

(Di sabato 19 novembre 2022) Si fa presto a dire anti-Casta. La verità è che poi, finitala traversata nel «Palazzo», si torna a fare i conti con la vita da comuni mortali. E per chi ha trascorso una decina d'anni nelle stanze del potere lo choc è terribile. Tantoda far vacillare certezze e antiche battaglie. È ildegli ex grillini, che dopo aver invaso il Parlamento al grido di «apriamola scatoletta di tonno», ora sono meno rigidi su quelle che dovrebbero essere le prerogative di un autentico pauperista. POLTRONE DI CONSOLAZIONE Ildi cui si è parlato più diffusamente negli ultimi giorni è quello di Vitoe Paola. Che non sono proprio grillini di seconda fila, essendo stato il primo reggente del Movimento nella lunga transizione da Di Maio a Conte e la seconda vicepresidente del Senato. A loro, rimasti fedeli all'ortodossia ...