(Di sabato 19 novembre 2022) Roma, 19 nov. (Adnkronos) - È stato presentato oggi al Palazzetto Polifunzionale di Spriana (Sondrio) il progetto I.T.I.-Investimento Territoriale Integrato ‘In', per lo sviluppo smart ed ecosostenibile del territorio, che coinvolge quattro Comuni dellalombarda (Chiesa in- capofila, Caspoggio, Lanzada, Spriana), affiancati da Municipia SpA–Gruppo Engineering e CISA Srl, società aggiudicatarie del project financing di servizi per la gestione del progetto nei prossimi 7 anni, sotto l'egida della Regione Lombardia per la firma dell'AQST - Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale come strumento di governance. È il primo I.T.I.no attivato in ambito alpino e vedrà i Comuni collaborare per lo sviluppo locale dal punto di vista delle infrastrutture, attrattività economica, culturale, sociale ...

Adnkronos

LE LOCALITA IMBIANCATE 04 novembre 2022 18:24 Prima neve sulle Alpi, dalla Valtellina alla ... In queste ore sta nevicando in Valtellina (a Madesimo e Livigno), ma anche in altae ...perché 'in questo momento c'è molta insicurezza, anche se io confido nello spirito di ... Anche per Emanuele e Fabio Bergomi, gestori del rifugio Zoia di Campo Moro Lanzada, in, 'i ... 'In Valmalenco', ecco la prima valle 4.0 in Italia In attesa della neve si preparano le stazioni sciistiche della provincia, le date di apertura ufficiali sono già state fissate, sperando che la dama bianca si presenti al momento giusto. Dal 3 di dice ...