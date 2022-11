In Ucraina c’è spazio per la diplomazia? L’analisi del gen Cuzzelli

Leggi su formiche

(Di sabato 19 novembre 2022) L’arrivo della stagione invernale potrebbe aprire uno spiraglio di possibilità per un negoziato in? È quanto si è domandato il capo dello Stato maggiore congiunto degli Stati Uniti, generale Mark Milley, nel corso di una conferenza stampa, durante la quale ha anche sottolineato come “le probabilità che una vittoria militare– intesa come l’espulsione dei russi da tutta l’ivi compresa la Crimea – accada presto non è alta, militarmente”. Parole seguite da quelle di Mykhailo Podolyak, consigliere di Zelensky, sulla guerra che può finire anche prima della riconquista di tutti i territori. Salvo poi precisare: “Trattare dopo Kherson sarebbe un regalo a Putin”. Di questo, Airpress ha parlato con Giorgio, generale di brigata degli Alpini in congedo e docente di Sicurezza internazionale ...