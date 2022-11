In Nigeria furiosi con Osimhen | l’amico-giornalista | “Che polemica | vi spiego il motivo”

Leggi su spazionapoli

(Di sabato 19 novembre 2022) A breve inizieranno i tanto discussi Mondiali del Qatar. I giocatori che vi faranno parte sono partiti con le rispettive nazionali, prendendo parte ai ritiri in vista dell’esordio nella massima competizione mondiale. NAPLES, ITALY – Victor(Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images) Durante la prima parte di questa lunga pausa dei campionati, sono partiti per le varie amichevoli anche i giocatori che non hanno ottenuto il pass per il Qatar. Tra questi c’è anche Victor, il quale avrebbe dovuto rispondere alla chiamata della suaper prender parte all’amichevole di lusso contro il Portogallo, ma a causa di un infortunio non ha potuto rispondere presente.non convocato, polemiche inIl bomber azzurro ha dovuto saltare l’impegno con la Nazionale in ...